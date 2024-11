Oggi 21 settembre, alle ore 15.00, su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) undicesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

L'undicesima puntata è stata registrata a Melissa, in provincia di Crotone, un territorio dalle grandi tradizioni vitivinicole, nonché ricco di storia. Il paesaggio di Melissa, soprattutto nell'epoca della vendemmia, è straordinario e richiama atmosfere antiche. Le nostre telecamere hanno seguito la raccolta manuale dell'uva tra i vigneti di proprietà di Cantine Bruni, accompagnati da Mario Bruni che ha ereditato dai suoi avi la passione per la civiltà del vino.

Vendemmia di uve a bacca nera, tra le quali il vitigno autoctono Gaglioppo che è il cuore della Doc Melissa, destinate a produrre vini di qualità. Mario Bruni, fedele alla filosofia della filiera corta, crede molto anche nei vitigni internazionali (Cabernet Sauvignon, Syrah...) allevati e "declinati" nelle calde terre di Calabria. La trasmissione può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su LaC Play.