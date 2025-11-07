La Giunta Occhiuto è un “capolavoro” di perfidia politica. Assessori e affini conteranno al pari del due di coppe quando la briscola è a denari. Torna, implacabile, la stagione del decisionismo. A guidare il tango alla Cittadella sarà sempre e solo lui, Roberto. Altro che governo plurale e scelte collegiali! Nel Paese, intanto, infuria la campagna referendaria per la riforma della giustizia. Mentre il Ponte (immaginario) non sembra attizzare granché.

Tutto questo e molto altro questa sera nella puntata di Perfidia, il talk show condotto da Antonella Grippo su LaC Tv. Appuntamento alle 21,30 con un nutrito parterre di ospiti: Luca Palamara (ex magistrato), Davide Varì (Direttore Il Dubbio), Gaetano Pedullà (Eurodeputato), Massimo Razzi (Direttore Il Quotidiano del Sud), Rosaria Succurro (Forza Italia), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Enza Bruno Bossio (Pd), Orlandino Greco (Lega).