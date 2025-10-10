La riconferma del governatore e il redde rationem nel campo largo saranno al centro del programma condotto da Antonella Grippo. Ricco parterre di ospiti per il talk
La vittoria eclatante di Roberto Occhiuto in questa tornata elettorale coincide con un inedito: per la prima volta un presidente di Regione conquista il secondo mandato. E, intanto, nel campo largo è tempo di regolamento di conti tra alleati o presunti tali. Il bis del governatore monopolizzerà la puntata di Perfidia in onda questa sera, venerdì 10 ottobre, alle 21.30.
Nutrito e qualificato, come sempre, il parterre degli ospiti di Antonella Grippo: Matilde Siracusano (Sottosegretario di Stato), Pina Picierno (Vice presidente Parlamento Europeo), Orlandino Greco (consigliere regionale Lega), Filomena Greco (consigliere regionale Casa Riformista), Ernesto Alecci (consigliere regionale Pd), Giuseppe Aieta (Azione), Francesco Maria Del Vigo (Il Giornale), Ugo Floro (Giornalista).