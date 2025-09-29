Un mare che custodisce tesori inaspettati, un patrimonio naturale che arricchisce la Calabria e che merita di essere conosciuto e protetto. Di questo si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format quotidiano di approfondimento di LaC, in onda alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play.

Con la consueta conduzione del giornalista Pier Paolo Cambareri, le telecamere del programma si sposteranno a Soverato, dove l’inviata Rossella Galati incontrerà la direttrice scientifica del Cesram (Centro studi e ricerca ambiente marino) Maria Assunta Minniti. In collegamento prenderà parte all’appuntamento anche il Direttore generale dei Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, per tracciare il quadro delle attività di monitoraggio e delle politiche di tutela legate al mare calabrese.

Al centro della puntata un tema affascinante e allo stesso tempo urgente: il mare della Calabria come habitat ideale per i delfini, con avvistamenti che, negli ultimi anni, hanno rivelato la presenza di specie rare come il grampo, cetaceo dalla colorazione particolare, segnato da graffi che raccontano la sua intensa vita sociale.

Dal 2019 il Cesram conduce nel Golfo di Squillace un’attività sistematica di osservazione e raccolta dati sui cetacei. Un progetto nato con un finanziamento della Regione Calabria e poi proseguito grazie alle risorse proprie del centro, che interessa l’ampia area marina compresa tra Botricello e Brancaleone. Attraverso la tecnica della foto-identificazione, che sfrutta l’unicità del profilo della pinna dorsale come se fosse un’impronta digitale, i ricercatori riescono a riconoscere i singoli individui e a seguirne la storia, contribuendo a delineare un quadro sempre più completo sulla biodiversità che popola le acque ioniche.

La puntata di Dentro la Notizia offrirà quindi un viaggio nel mondo sommerso che abita le coste calabresi, tra la meraviglia di scoperte che arricchiscono il patrimonio scientifico e la necessità di interventi concreti per salvaguardare specie preziose. Un’occasione per riflettere sull’importanza del mare come risorsa da difendere e come habitat che può ancora sorprenderci con la sua straordinaria vitalità.