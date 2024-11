“Noi non dimentichiamo”: si intitola così lo speciale di LaC News24 andato in onda questa sera su LaC Tv. Dopo la puntata di Dentro la Notizia in diretta da Cutro, un altro appuntamento a un anno esatto dal naufragio costato la vita a 94 persone e che ha provocato anche una decina di dispersi. Un altro appuntamento per ricordare quanto accaduto, per ricordare le vittime e anche per dar voce alla richiesta di verità e giustizia da parte dei superstiti e dei familiari di chi non ce l'ha fatta.

In studio Pier Paolo Cambareri, che ha avuto come ospite l'avvocato delle famiglie delle vittime di Cutro Francesco Verri. “Noi non dimentichiamo” è il racconto della strage di migranti di un anno fa, servirà a ripercorrere quanto accaduto nei giorni immediatamente successivi, dalla visita di Mattarella al Palamilone pieno di bare al Cdm riunito a Cutro. Lo speciale di LaC News24 ha offerto una panoramica anche sul processo agli scafisti e su come siano cambiate le norme sull'accoglienza dei migranti in questi dodici mesi. Tanti i contributi realizzati dalla redazione e le immagini che ci hanno fatto tornare a quel drammatico 26 febbraio. Appuntamento dunque alle ore 21.

