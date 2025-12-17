Un nuovo corso della sanità in Calabria è ancora possibile? A giudicare dai risultati che un “ospedale di periferia” sta conseguendo nel corso degli ultimi anni assolutamente sì. Al centro della puntata di oggi di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, un tema che incrocia sanità pubblica, organizzazione dei servizi e (finalmente) fiducia dei cittadini: le performance del reparto di Ortopedia e Traumatologia dello spoke di Paola, una realtà che, in un contesto regionale segnato da criticità strutturali evidenti, registra indicatori di qualità e tempestività delle cure nettamente superiori agli standard di riferimento su base addirittura nazionale.

Numeri e risultati che non parlano solo di efficienza clinica, ma raccontano un modello organizzativo capace di incidere concretamente sulla salute dei pazienti più fragili, a partire dalla gestione delle fratture di femore negli over 65, una delle emergenze ortopediche più delicate per impatto clinico e sociale. Tempi di intervento ridotti, percorsi assistenziali integrati, continuità tra pronto soccorso, sala operatoria e reparto: elementi che fanno la differenza non solo in termini di esiti, ma anche di sostenibilità del sistema.

In una regione spesso associata alla mobilità sanitaria passiva, Paola rappresenta un caso di studio che merita di essere analizzato nel merito, andando oltre gli slogan e le narrazioni semplificate. Cosa significa, oggi, garantire cure tempestive in un ospedale spoke? Quali scelte organizzative rendono possibile mantenere standard elevati anche a fronte di volumi di attività significativi? E quale ruolo giocano il lavoro di squadra, le competenze professionali e gli investimenti tecnologici messi in campo dall’azienda sanitaria?

Ne parleremo con il direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia, il primario Massimo Candela. Con lui entreremo nel merito dei dati, dei percorsi clinici, della produttività del reparto e delle prospettive di sviluppo, affrontando anche il nodo strategico della migrazione sanitaria e delle condizioni necessarie per invertire una tendenza che pesa sui bilanci e sulla fiducia dei cittadini. Un confronto che parte dall’esperienza locale per allargare lo sguardo alle dinamiche territoriali e regionali, provando a capire se e come esempi virtuosi possano diventare sistema.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.