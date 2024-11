Nella città di Paola scatta la preoccupazione che si voglia depotenziare il nosocomio cittadino a vantaggio dell'ospedale di Cetraro. Forze politiche, sindacali, associazioni e singoli cittadini sono pronti alla mobilitazione. Come stanno realmente le cose?

Ne discuteremo in diretta da Paola con i protagonisti della polemica alle 14.30 a Dentro la Notizia, la striscia d'informazione di LaC Tv condotta da Pasquale Motta.

