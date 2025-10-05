Questa volta protagonisti sono Rodrigo e Paola, una coppia brasiliana che ha deciso di trasformare la propria vita: dopo un percorso fatto di arte, amore e sfide, lasciano la frenesia di Belo Horizonte per trasferirsi in un borgo calabrese. Grazie all’aiuto del loro amico Fausto scoprono Maida, un piccolo focolaio di storia, natura e accoglienza, dove acquistano casa e gettano le basi per una nuova esistenza.

Oggi vivono lì con i loro due figli e attendono l’arrivo imminente della piccola Marisa, la loro terzogenita. Un racconto che unisce il desiderio di una vita più autentica con il coraggio di ricominciare lontano da casa, mettendo al centro il significato di comunità, nuove radici e identità.

