Le grandi interviste di Antonella Grippo ai protagonisti della politica nazionale tornano in televisione con Perfidia Rewind, il format in onda su LaC Tv che ripropone alcuni dei momenti più significativi della trasmissione. Il nuovo appuntamento è per domani sera 12 luglio alle 21.30 su LaC Tv.

Perfidia Rewind attinge al prezioso archivio della trasmissione per riportare in primo piano interviste che hanno segnato il dibattito politico degli ultimi anni. Dichiarazioni che oggi assumono nuovi significati, confessioni inedite, retroscena, prese di posizione e passaggi destinati a far discutere.

Il tratto distintivo del programma resta il confronto diretto e senza filtri firmato da Antonella Grippo. Un corpo a corpo dialettico capace di andare oltre le formule di circostanza e i rituali della comunicazione politica, mettendo gli ospiti di fronte a domande puntuali e a un dialogo serrato che spesso svela aspetti meno conosciuti del loro percorso umano e politico. Oltre ogni consueto rito.

Appuntamento dunque domenica alle 21.30 su LaC Tv.