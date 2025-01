Sabato 25 gennaio, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) ventinovesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventinovesima puntata è dedicata al Museo di Pitagora e ai Giardini di Pitagora che hanno sede a Crotone, nel Parco Pignera. Il presidente del Consorzio di cooperative sociali Jobel, Santo Vazzano, spiega quanto impegno sul fronte della cultura, e non solo, sia stato profuso in diversi anni di lavoro. Pitagora è, a distanza di oltre 2.500 anni dalla fondazione della sua Scuola nell'antica Kroton, un gigante del pensiero occidentale. Partendo dagli insegnamenti del Maestro, la Scuola Pitagorica fu l'inizio del pensiero filosofico in Occidente, ma anche di quello scientifico: aritmetica, geometria, astronomia, medicina, nutrizione, sport, tecnologia... Ancora oggi non c'è trattato di matematica o, ad esempio, di vegetarianismo, che non parta dallo studio di Pitagora. Nell'ambito del Museo e dei Giardini è possibile, si pensi alle scuole, immergersi in molti aspetti del pensiero pitagorico. Ma non è tutto: diverse mostre, temporanee o stabili, come quella sull'arte contemporanea, contribuiscono ad arricchire la proposta di un presidio di cultura che ha saputo allargare i propri orizzonti nel resto d'Italia e all'estero. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.