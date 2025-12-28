VIDEO | Da Ricadi a Ciaramiti, tra canti popolari e presepi viventi: il nuovo capitolo del format curato da Saverio Caracciolo in onda oggi alle 12 su LaC Tv e LaC Play

Un viaggio tra musica, tradizione e comunità nel cuore delle festività natalizie calabresi. La nuova puntata di LaC Storie, curata da Saverio Caracciolo, accende i riflettori sul Natale, raccontando due momenti di forte intensità culturale e simbolica vissuti nel territorio della provincia di Vibo Valentia.

Al centro del nuovo capitolo del format l’evento “Quanno nascette Ninno”, canti e racconti per il Natale proposti dal gruppo napoletano i Damadakà. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ricadi insieme a Legambiente e alla Parrocchia di Santa Domenica, ha saputo unire istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un patrimonio culturale condiviso, riscoprendo il valore del racconto e della musica come strumenti di coesione.

Subito dopo, lo sguardo si sposta nella vicina Ciaramiti, dove è stato inaugurato il primo presepe vivente del paese. Oltre settanta figuranti hanno dato vita a una rappresentazione partecipata e sentita, capace di trasformare il borgo in un luogo fuori dal tempo e di coinvolgere l’intera comunità.

L’appuntamento con LaC Storie è per oggi alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming su LaC Play.