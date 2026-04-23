Studentessa di Lungro, ha lanciato una petizione per ripristinare i servizi essenziali e scongiurare la fuga degli abitanti: sarà la protagonista della terza puntata della striscia in onda nelle edizioni Giorno e Sera di venerdì
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In direzione ostinata e contraria. Lo sguardo determinato di Mariangela Mele rivela tutta la fierezza della restanza, di quel sentimento che sembra non più aderire alle ambizioni di generazioni di giovani calabresi con la valigia pronta sul letto. Vedere non solo ciò che manca, ma quello che può nascere, scorgere le potenzialità di un borgo, il proprio, al di là del declino demografico che lo affligge, diventa scopo chiaro di tutta un'esistenza, obiettivo personale da costruire. E così invece di arrendersi all'inesorabile crepuscolo di una comunità, affronta la sfida lanciando il cuore oltre l'ostacolo.
Giovane studentessa di Lungro, ad un passo dalla laurea, ha deciso di lanciare una petizione per ripristinare servizi essenziali. Non a caso il sogno di diventare architetto coincide con l'aspirazione di ridisegnare il mondo partendo dal proprio paese. Tutta la temerarietà del suo carattere e della sua scommessa nella terza puntata di "Tracce, vite che lasciano il segno", la rubrica a cura di Francesco Tricoli in onda oggi, come ogni venerdì, all'interno delle edizioni giorno e sera del Tg di LaC News24.