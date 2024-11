Prosegue il dibattito sul progetto di autonomia differenziata. In Calabria la polemica si è accentuata dopo che il presidente della regione Roberto Occhiuto ha votato a favore del provvedimento Calderoli in conferenza Stato regione. Per il governatore, «attuare per interno la Costituzione può rappresentare una grande opportunità anche per le Regioni del Sud». Non la pensano così decine di sindaci calabresi che invece stanno facendo sentire il loro dissenso. Ne parleremo nell’ambito della puntata odierna di Dopo la notizia con Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro. Il format, condotto da Pasquale Motta, andrà in onda dalle ore 14.30.

