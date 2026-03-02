A Cosenza un concorso per 6 dirigenti medici ha attirato 51 domande mentre in altri ospedali a stento si riesce a trovare il personale necessario. Quali sono le criticità? Ne parliamo oggi alle 13 su LaC Tv

Per il concorso pubblico bandito dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza per il reclutamento di 6 dirigenti medici da assumere a tempo pieno e indeterminato presso la Uoc di Terapia Intensiva e Anestesiologia, sono giunte 51 domande mentre in altri presidi ospedalieri a stento si riesce ad assumere il personale necessario per mancanza di partecipanti alle procedure di selezione. Qual è allora la discriminante? La carenza di medici oppure lo scarso appeal di alcune strutture sanitarie rispetto ad altre? Ne parleremo nella puntata di lunedì 2 marzo di Dentro la Notizia. In studio sarà presente Michele Morelli, responsabile della ginecologia oncologica dell’Annunziata di Cosenza mentre in collegamento dall’ospedale di Locri interverranno dirigenti dell’Asp di Reggio Calabria, Pino Mammoliti, presidente del tribunale dei diritti del malato e del cittadino, Francesco Martino, referente della Casa della Salute di Siderno.

Inoltre parteciperà Giovanni Bisignani, direttore della cardiologia dell’ospedale di Castrovillari, che illustrerà il progetto “Mai più soli” di teleassistenza e telesoccorso per i soggetti fragili e anziani.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.