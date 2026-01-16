A Palazzo Campanella seduta interamente dedicata alla situazione degli ospedali calabresi e in particolare di quelli di Locri e Polistena. Ne parleremo su LaC Tv alle ore 13

L’emergenza sanità torna al centro del dibattito pubblico calabrese e approda in Consiglio regionale in una fase particolarmente delicata per il sistema ospedaliero. Un tema delicatissimo, che sarà al centro della puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che accende i riflettori su una crisi ormai strutturale, resa ancora più evidente dalla grave carenza di personale medico.

Sotto osservazione, in particolare, la situazione di due presìdi strategici del territorio reggino: gli ospedali di Locri e Polistena, oggi in grande affanno per l’insufficienza di camici bianchi e per le difficoltà nel garantire continuità assistenziale e servizi essenziali. Una criticità che impone risposte immediate e che ha spinto la Regione Calabria a portare in Aula una proposta di legge finalizzata a tamponare l’emergenza.

Il provvedimento, in linea con quanto previsto e annunciato a livello nazionale attraverso il decreto Milleproroghe, consente ai medici fino a 72 anni di età di restare in servizio, su base volontaria, per affiancare le strutture sanitarie in maggiore sofferenza. Una misura straordinaria, che il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare per dare ossigeno, nell’immediato, a un comparto in forte tensione e per evitare ulteriori riduzioni dell’offerta sanitaria.

Nel corso della puntata, in collegamento da Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, interverrà il giornalista di LaC News24 e direttore de Il Reggino.it Claudio Labate, per analizzare il contesto politico-istituzionale e il clima che accompagna l’esame della proposta. Con lui, diversi consiglieri regionali chiamati a confrontarsi sulle responsabilità, sulle prospettive e sui limiti di una soluzione che si presenta come necessaria ma non risolutiva.

Previsto anche il contributo del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, primo firmatario della proposta di legge, che illustrerà le ragioni dell’intervento normativo e le aspettative legate a una sua rapida approvazione.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.