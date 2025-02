Migliorano i Lea, un risultato che la Regione rivendica. Ospite in studio il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendin. Alle 13 su LaC Tv

Eppur si muove... Nonostante le evidenti criticità della sanità pubblica, che continua a mostrare i suoi storici scompensi, arrivano a livello regionale e ministeriale segnali di ripresa inaspettati. Fino a qualche mese fa i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in tutte le macroaree monitorate, erano al di sotto della sufficienza. Oggi, invece, in due campi su tre (la prevenzione e il settore ospedaliero), nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023, sono cresciuti a un livello accettabile.

C'è ancora tanto, tantissimo da fare sul versante della cosiddetta area distrettuale, e quindi sulla medicina territoriale. Un risultato che la Regione rivendica.

E proprio di questo parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite, in collegamento, il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino che ha annunciato di attendersi, sull'annualità 2024, ulteriori passi in avanti. Cercheremo di capire, inoltre, quando entrerà a pieno regime l'ente voluto dal commissario Roberto Occhiuto per velocizzare e snellire la burocrazia in ambito sanitario liberando risorse per le Asp da dedicare ai servizi. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming Lac Play.