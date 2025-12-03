Sanità vibonese sull’orlo del collasso. Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, accende nuovamente i riflettori su una situazione diventata esplosiva: proteste diffuse, disservizi, reparti al limite e una rete territoriale incapace di garantire risposte adeguate ai cittadini. Da Serra San Bruno a Tropea, passando per Vibo Valentia, il grido d’allarme si fa sempre più forte, con comitati, operatori e amministratori locali mobilitati per chiedere interventi urgenti e concreti.

Nei giorni scorsi si è riunita la Conferenza dei sindaci del Vibonese, che ha invocato una riorganizzazione complessiva della sanità provinciale, chiedendo all’Asp e alla triade commissariale di mettere finalmente mano a un piano capace di rispondere alle reali esigenze del territorio. Carenza di personale, riduzione dei posti letto, servizi specialistici in caduta libera e un’emergenza quotidiana in pronto soccorso: elementi che compongono un quadro drammatico, destinato a peggiorare senza un intervento immediato.

Sul tavolo anche l’appello al commissario ad acta Roberto Occhiuto affinché vengano destinate risorse adeguate alla provincia di Vibo Valentia. Fondi, programmazione e nuove assunzioni sono considerati indispensabili per rilanciare la rete territoriale, oggi frammentata e sofferente, e per restituire dignità all’assistenza sanitaria di un’area che da anni si sente abbandonata.

La trasmissione offrirà una fotografia fedele della situazione grazie alla presenza dell’inviata Cristina Iannuzzi, impegnata sul territorio per raccogliere testimonianze, disagi, paure e richieste dei cittadini. In collegamento interverranno, tra gli altri, Soccorso Capomolla del Centro clinico “Don Mottola” di Drapia, le attiviste di “Città Attiva” Daniela Primerano e Francesca Guzzo, l’esponente del Comitato “Costa degli Dei” Domenico Cortese e rappresentanti del Comitato di Serra San Bruno. Possibile anche il contributo del presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano.

La puntata anticiperà inoltre i temi del vertice convocato in Prefettura a Vibo dal capo dell’Utg, Anna Aurora Colosimo, un confronto decisivo per delineare strategie e responsabilità. Un momento atteso da tutta la comunità vibonese, stanca di promesse e ritardi.

Dentro la Notizia vi aspetta alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.