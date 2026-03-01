Quest’anno il Centro Socioriabilitativo Udire di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, ha spento venti candeline, vent’anni di sogni, coraggio e amore trasformati in realtà. Tutto è nato dall’intuizione luminosa di Francesco Condello e di sua moglie Marianna, la loro non è stata solo un’idea, ma una scelta di cuore, genitori di tre figli sordi, hanno trasformato la loro esperienza fatta di sfide, speranze e conquiste quotidiane in un dono per gli altri.

Dal loro amore è germogliato un luogo capace di accogliere, sostenere e accompagnare famiglie con bambini e adulti affetti da patologie neurosensoriali, in particolare audiolesi. Udire non è soltanto un centro, è una casa di ascolto e di rinascita, un abbraccio che dura da vent’anni, nato dal desiderio profondo di fare della propria storia una luce per l’intera comunità e non solo.

Il Centro sarà protagonista di LaC storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda il primo marzo alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play. 