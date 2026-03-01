La struttura spegne venti candeline. Un progetto nato dall’intuizione di Francesco Condello e di sua moglie Marianna, genitori di tre figli sordi che hanno trasformato la loro esperienza fatta di sfide e speranze in un dono per gli altri. Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Quest’anno il Centro Socioriabilitativo Udire di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, ha spento venti candeline, vent’anni di sogni, coraggio e amore trasformati in realtà. Tutto è nato dall’intuizione luminosa di Francesco Condello e di sua moglie Marianna, la loro non è stata solo un’idea, ma una scelta di cuore, genitori di tre figli sordi, hanno trasformato la loro esperienza fatta di sfide, speranze e conquiste quotidiane in un dono per gli altri.

Dal loro amore è germogliato un luogo capace di accogliere, sostenere e accompagnare famiglie con bambini e adulti affetti da patologie neurosensoriali, in particolare audiolesi. Udire non è soltanto un centro, è una casa di ascolto e di rinascita, un abbraccio che dura da vent’anni, nato dal desiderio profondo di fare della propria storia una luce per l’intera comunità e non solo.

Il Centro sarà protagonista di LaC storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda il primo marzo alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.