Sibari torna ad essere la protagonista per la stagione estiva nella fascia ionica calabrese. Con i suoi panorami mozzafiato è tra le mete preferite dai turisti. Ne parliamo oggi alle 14:30, a Dentro La Notizia. In studio Pier Paolo Cambareri, sul posto Salvatore Bruno che avrà come ospiti Luigi Guaragna, presidente associazione “Laghi di Sibari”; Filippo Demma, direttore Parco archeologico; Luca Iacobini, direttore artistico “Le notti dello Statere”. In collegamento con lo studio Gianni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio.

