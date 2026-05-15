La citazione di Carmelo Bene per descrivere l’idea che la televisione, in tutto il mondo, ha di se stessa: una sorta di costante rivelazione mistica che, attraverso il fascio di luci degli elettroni, pretende di abbagliare il pubblico (in estasi). Sennonché, anche la politica, da Trump in giù, fa sempre più ricorso a immagini che evocano divinità religiose e sacre effigi, per facili proselitismi. C’è chi, d’altro canto, si affida al culto della magistratura. Con buona pace della laicità dello Stato. Dio ce ne scansi e liberi!

Piatto ricchissimo per il talk di LaC Tv Perfidia, condotto da Antonella Grippo. E parterre degli ospiti come sempre ampio e qualificato: Nicola Gratteri (Procuratore Capo della Repubblica Tribunale Napoli), Mara Carfagna (Noi Moderati), Nicola Irto (PD), Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia Accademia per la vita), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Roberto Castagna (UIL).