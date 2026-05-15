Partiti alla ricerca di facili proselitismi puntano su divinità religiose con buona pace della laicità dello Stato. Il talk di LaC Tv torna questa sera alle 22. Nicola Gratteri e Mara Carfagna tra gli ospiti di Antonella Grippo

La citazione di Carmelo Bene per descrivere l’idea che la televisione, in tutto il mondo, ha di se stessa: una sorta di costante rivelazione mistica che, attraverso il fascio di luci degli elettroni, pretende di abbagliare il pubblico (in estasi). Sennonché, anche la politica, da Trump in giù, fa sempre più ricorso a immagini che evocano divinità religiose e sacre effigi, per facili proselitismi. C’è chi, d’altro canto, si affida al culto della magistratura. Con buona pace della laicità dello Stato. Dio ce ne scansi e liberi!

Piatto ricchissimo per il talk di LaC Tv Perfidia, condotto da Antonella Grippo. E parterre degli ospiti come sempre ampio e qualificato: Nicola Gratteri (Procuratore Capo della Repubblica Tribunale Napoli), Mara Carfagna (Noi Moderati), Nicola Irto (PD), Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia Accademia per la vita), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Roberto Castagna (UIL).