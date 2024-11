I debiti e le poche iscrizioni costringono i salesiani a chiudere le porte dello storico Istituto paritario di Soverato che comprende liceo classico, scuola primaria e secondaria di primo grado. Ma gli studenti non si arrendono e protestando, assieme a genitori e docenti, chiedono l'intervento della Regione. Proprio ieri alla Cittadella di Catanzaro si è riunito un tavolo tecnico, nel quale il Comune ha avanzato una proposta che è ora al vaglio della Regione: un cambio dell'ente gestore ma senza perdere l'identità salesiana. Approfondiremo la questione nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviata da Soverato Rossella Galati che avrà come ospiti il sindaco Daniele Vacca e la vicepreside del liceo classico Alessia Squillace. Nel corso della puntata anche il contributo del vicepresidente della Regione con delega all'Istruzione Giusi Princi.

Dove vedere la puntata

