Nella trasmissione curata da Maurizio Insardà analisi, commenti e confronto con ospiti in studio e protagonisti del territorio tra cui il sindaco Enzo Romeo e l’ex patron Pippo Caffo

In uno dei momenti più difficili della stagione della Vibonese, LaC Tv dedica uno speciale alla società rossoblù, tra analisi, commenti e confronto con ospiti in studio e protagonisti del territorio. L’appuntamento è per stasera 26 febbraio alle 22:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, con lo “Speciale Vibonese – Crisi rossoblù”, a cura e con la conduzione di Maurizio Insardà.

Una puntata dal titolo emblematico che accende i riflettori su una realtà sportiva alle prese con interrogativi profondi e un futuro da scrivere. Al centro del dibattito la gestione societaria, con una dirigenza sotto esame tra programmazione e responsabilità, e i numeri di una stagione complessa, con una classifica preoccupante e un’identità tecnica ancora da ritrovare.

Spazio anche al rapporto tra squadra e città, tra il distacco dei tifosi e la necessità di ricostruire entusiasmo e appartenenza, in un momento cruciale per il destino del club. Lo speciale proporrà un confronto diretto e senza filtri su scenari, responsabilità e possibili soluzioni, fino al nodo decisivo: salvarsi o ripartire da zero.

In studio, insieme al conduttore Maurizio Insardà, interverranno il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il dirigente della Vibonese Pippo Caffo, l’imprenditore Pasquale Fera, l’ex presidente rossoblù Santo Gurzillo e il giornalista di LaC News24 Vincenzo Primerano.

Uno speciale per analizzare la crisi, interrogarsi sul presente e capire se esistono le condizioni per un nuovo patto tra società, squadra e città. Appuntamento questa sera alle 22:30 su LaC Tv.