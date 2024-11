Venerdì 1 novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantesima puntata il wedding planner Celestino Rosa, alla guida delle Celestino&Partners di Rende (Cosenza). È possibile sposarsi risparmiando, ottenendo risultati migliori ed evitando stress eccessivi sia per i futuri coniugi sia per i parenti più stretti, a partire dai genitori? Celestino ne è convinto e ne parla nel corso dell'intervista. A suo avviso la programmazione del "giorno più bello", in ognuno dei tantissimi dettagli, non può essere lasciata al caso o all'improvvisazione, perché mani comunque inesperte rischiano di commettere troppi errori e di utilizzare male il budget prefissato. Un professionista del settore, invece, con decenni di consolidata esperienza è in grado, coadiuvato ovviamente dagli interessati, di ottimizzare il tutto garantendo la piena riuscita di un evento che pretende armonia e tempi adeguati, e che necessita di programmare e verificare ogni singolo passaggio della cerimonia e di tutte le attività preparatorie che la precedono. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.