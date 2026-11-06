La vicenda giudiziaria (e politica) di Flavio Stasi cambia nuovamente direzione. A nove giorni dal provvedimento con cui aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il sindaco di Corigliano-Rossano, il gip di Catanzaro ha deciso di revocare la propria stessa ordinanza, restituendo a Stasi la libertà. Una decisione che segna un passaggio significativo nell'inchiesta Ginestra della Dda e che apre nuovi interrogativi sulla ricostruzione giudiziaria, sulle valutazioni alla base delle misure cautelari e sugli sviluppi che potrebbero maturare nei prossimi giorni.

Sarà questo il tema al centro della puntata di Dietro i fatti - News, il format condotto da Pier Paolo Cambareri. Nella prima parte, spazio agli aspetti tecnico-giudiziari della vicenda con Antonio Alizzi, giornalista di LaC. Dalla decisione del giudice per le indagini preliminari alla revoca della misura cautelare, passando per i passaggi procedurali e le possibili conseguenze sul percorso dell'inchiesta: quali elementi hanno determinato questo nuovo scenario e quali sono adesso i prossimi passaggi?

Nella seconda parte, l'attenzione si sposterà sul fronte politico, con il giornalista Massimo Clausi. Una vicenda che ha prodotto reazioni e prese di posizione anche molto dure, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia, nelle fasi iniziali dell'inchiesta e che oggi sembra registrare un atteggiamento diverso: silenzi, reazioni contenute e una presa di posizione che appare, almeno per il momento, piuttosto timida.

Due piani di lettura, quello giudiziario e quello politico, per ricostruire un caso clamoroso e ancora aperto capace di innescare conseguenze sugli equilibri della città e sul quadro politico calabrese.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.