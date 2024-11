Venerdì 9 agosto, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) sedicesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sedicesima puntata il dottor Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. I fondi del Pnrr e le strategie di sviluppo per il Sud Italia, le politiche infrastrutturali tra Ponte ed alta velocità, il credito d'imposta e la Zes, la crisi demografica del Mezzogiorno, le emergenze ataviche come quella della disoccupazione, l'evoluzione dell'export, le proposte degli industriali al mondo istituzionale: questi alcuni dei temi trattati nel corso dell'intervista.

Economia al centro, quindi, di un confronto con Unindustria che siede a tutti i tavoli di concerto con le Regioni e il Governo centrale, rivestendo anche ruoli propositivi e di indirizzo. Aldo Ferrara ha fatto numerosi riferimenti alla realtà calabrese ed anche al rapporto con l'attuale Giunta guidata da Roberto Occhiuto. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.