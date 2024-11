Lunedì 21 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentacinquesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentacinquesima puntata il presidente di LameziaEuropa Spa, Leopoldo Chieffallo. LameziaEuropa è una Spa a maggioranza prevalentemente pubblica, con una compagine societaria costituita da 26 soci, quasi tutti Soggetti promotori del Patto Territoriale Lametino e del Patto Territoriale. Costituita nel 1997, LameziaEuropa Spa ha lo scopo di promuovere, attraverso l’attivazione di risorse private e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ed una mirata politica di marketing territoriale, la valorizzazione produttiva delle aree dismesse ex Sir di Lamezia Terme (420 ettari), mediante la localizzazione sull’area di nuove iniziative da parte di PMI locali e calabresi e gruppi imprenditoriali nazionali ed internazionali, nonché il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio. Leopoldo Chieffallo ha avuto una lunga carriera politica: è stato assessore e consigliere regionale, presidente della Provincia di Catanzaro (quando la stessa comprendeva anche Crotone e Vibo Valentia), sindaco di San Mango d'Aquino. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.