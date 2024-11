Venerdì 13 settembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) diciannovesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della diciannovesima puntata Loredana Costanzo, titolare del centro estetico Phérom di Lamezia Terme. Loredana era accompagnata da una sua nuova collaboratrice, Mayla De Fazio, che in Phérom si occupa di social e promozione. Stare bene con se stessi, controllare il proprio peso, avere una pelle ben curata e tonica è un'esigenza crescente sia fra la popolazione femminile sia tra quella maschile. E soprattutto - così come ha confermato Loredana Costanzo - non ha più età, nel senso che sono attratte dagli ottimi risultati che può offrire un centro estetico sia i più giovani, sia gli adulti e gli anziani. La Phérom ha a disposizione pacchetti (flessibili anche dal punto di vista economico al fine di poter soddisfare qualsivoglia budget di spesa) per ogni categoria di uomini e donne. Personale di grande esperienza rende piacevole e sereno l'approccio con il centro estetico situato alle porte del centro storico di Lamezia Terme. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.