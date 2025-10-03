Sulle Regionali scorrono i titoli di coda e il talk condotto da Antonella Grippo è pronto a rilanciare le parole d’ordine finali della campagna elettorale. Intervengono anche Boccia e Gasparri. Ricco parterre di ospiti nella seconda parte
Scorrono i titoli di coda della campagna elettorale per le Regionali. È tempo di “chiamata alle armi”. Scende in campo la prima fila della politica nazionale per le parole d’ordine finali. In attesa del responso delle urne. Il proscenio è, ovviamente, quello di Perfidia, talk condotto da Antonella Grippo che torna, dopo la puntata di ieri, stasera alle 21,30 su LaC Tv.
Intervengono i leader nazionali: Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Francesco Boccia (Pd), Matteo Salvini (Lega), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare).
Nel talk: Antonio De Caprio (Forza Italia), Walter Nocito (Alleanza Verdi e Sinistra), Luigi Tassone (Pd), Orlando Fazzolari (Noi Moderati).