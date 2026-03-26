Ospiti il direttore generale di Calabria Verde Giuseppe Oliva e il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà. Da Tarsia le voci dei residenti colpiti dall’esondazione del Crati. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
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A Dentro la Notizia ospiteremo il direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva per un’analisi sulla fragilità dei territori, sugli interventi programmati lungo le aste fluviali, sull’importanza dei presidi degli operatori idraulico-forestali. Nel corso della puntata interverrà inoltre Domenico Giampà, sindaco di San Pietro a Maida, comune in cui insistono diverse criticità.
Ascolteremo inoltre le voci delle famiglie colpite a Tarsia, lo scorso 13 febbraio, dalla tracimazione del Crati.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.