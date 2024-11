Nella prossima puntata di Talking, gli ospiti in studio saranno l'Avvocato Iolanda Miracco del foro di Cosenza e Marianna Andreoli, Assistente Sociale specializzata in criminologia, referente di una branca della Croce Rossa sede di Crosia. Il focus sarà sulla violenza di genere, un problema dilagante nella società che richiede un approccio profondo e una comprensione delle sue radici. Sarà sottolineata l'importanza di spostare l'attenzione dalle conseguenze dei delitti verso lo studio dei comportamenti che alimentano la violenza. Si riconoscerà che le donne sono le principali vittime, ma si sottolineerà anche che gli uomini possono essere vittime, soprattutto di violenze psicologiche.

Sarà evidenziata la necessità di una risposta inclusiva e globale, con la sensibilizzazione e l'educazione sulla parità di genere e sul rispetto reciproco come elementi chiave nella prevenzione. Si discuterà del ruolo dei programmi scolastici nell'insegnare ai giovani a riconoscere e respingere comportamenti violenti, promuovendo relazioni sane. Si affronterà la questione dell'intervento tempestivo per prevenire la violenza, con l'implementazione di meccanismi di intercettazione e terapie di recupero mirate. Sarà evidenziata l'importanza della salute mentale e del supporto psicologico nel processo di recupero per coloro che manifestano inclinazioni violente.

Si sottolineerà la necessità di un quadro normativo adeguato, con una revisione delle misure di protezione esistenti per garantire una reale tutela delle vittime. Si suggerirà l'importanza di coinvolgere esperti nel campo della violenza di genere, organizzazioni non governative, operatori del settore della salute mentale e delle forze dell'ordine nel processo di revisione normativa. L'obiettivo sarà creare una legislazione basata sulla ricerca e sostenuta da dati concreti per fornire una reale protezione per le vittime.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it.