Ha suscitato scalpore la recente aggressione ad un giovane arbitro originario del reggino, che ha riportato la rottura del setto nasale a margine di un incontro di calcio dei campionati minori. Il ragazzo era già stato vittima di episodi di violenza nello scorso mese di novembre. Partiremo da questo duplice elemento per una chiacchierata sul tema con il presidente della sezione Calabria dell’Associazione Italiana Arbitri Francesco Filomia.

Tra l’altro, nell’ultimo turno di campionato, gli arbitri calabresi hanno dato il via alle gare in calendario con un ritardo di 10 minuti rispetto all’orario stabilito ed all’effettivo schieramento delle squadre in campo. Prima del fischio d’inizio poi, è stato letto un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza.

Nel corso della trasmissione apriremo ancora una volta un focus sul maltempo alla luce dell'allerta arancione emanata su parte della Calabria per forte vento e precipitazioni intense con un collegamento da Fuscaldo dove in mattinata è convocata la riunione dei sindaci della costa tirrenica cosentina per l’adozione di misure congiunte, straordinarie ed urgenti per fronteggiare l’erosione dei litorali ed un altro con la sibaritide in coincidenza con il sopralluogo del capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.