Questa sera alle 22, Stefania Scarfò e Paolo Giura conducono una nuova puntata, con analisi e approfondimenti sul turno di campionato che visto anche la vittoria della Vigor nel derby di Lamezia contro il Sambiase

Questa sera alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, torna l’appuntamento con Zona D – Il calcio dei dilettanti, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico calabrese.

A condurre la trasmissione Stefania Scarfò e Paolo Giura, che guideranno il pubblico all’interno dei temi più caldi, con un focus sulla 22esima giornata del campionato di Serie D, con analisi, commenti e approfondimenti. Spazio speciale al derby tra Vigor Lamezia e Sambiase, che ha visto la vittoria della Vigor in una sfida molto sentita, ma si parlerà anche vicende sportive di Reggina e Vibonese.

Ospite della puntata il giornalista Rinaldo Critelli, chiamato a offrire il suo punto di vista sull’andamento del campionato e sul momento delle principali realtà calcistiche regionali.

L’appuntamento è per questa sera alle 22.00, su LaC Tv – canale 11: Zona D, il racconto settimanale del calcio dei dilettanti calabresi.

