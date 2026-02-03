Questa sera alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, torna l’appuntamento con Zona D – Il calcio dei dilettanti, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico calabrese.

A condurre la trasmissione Stefania Scarfò e Paolo Giura, che guideranno il pubblico all’interno dei temi più caldi, con un focus sulla 22esima giornata del campionato di Serie D, con analisi, commenti e approfondimenti. Spazio speciale al derby tra Vigor Lamezia e Sambiase, che ha visto la vittoria della Vigor in una sfida molto sentita, ma si parlerà anche vicende sportive di Reggina e Vibonese.

Ospite della puntata il giornalista Rinaldo Critelli, chiamato a offrire il suo punto di vista sull’andamento del campionato e sul momento delle principali realtà calcistiche regionali.

L’appuntamento è per questa sera alle 22.00, su LaC Tv – canale 11: Zona D, il racconto settimanale del calcio dei dilettanti calabresi.
 