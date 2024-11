I carabinieri di Sarzana hanno arrestato un uomo di 65 anni per aver abusato su una bambina di 10 anni. Il colpevole, vicino di casa della vittima, accoglieva la piccola nella propria casa, affidata a lui dagli stessi genitori per non lasciarla sola durante le ore di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la bambina stessa a raccontare degli abusi subiti da quell’uomo che chiamava “nonno”, facendo scattare l’immediata denuncia da parte della madre lo scorso febbraio. Le indagini hanno portato a incastrare il vicino tramite accertamenti tecnici.

Ora il 65enne ha un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal gip Fabrizio Garofalo su richiesta del pm Federica Mariucci. Sono state, inoltre, rinvenute numerose foto pedopornografiche sullo smartphone dell’uomo, oltre a vari profili social creati con l’intento di adescare minori sul web.