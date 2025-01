«Abbiamo un accordo. Gli ostaggi di Hamas saranno rilasciati a breve». Donald Trump su Truth annuncia l'accordo per Gaza.

Al Arabiya sta rilanciando su X una serie di messaggi introdotti dalle parole «accordo su Gaza» scrivendo che «Israele libererà 30 palestinesi per ogni ostaggio e 50 palestinesi per ogni donna soldato israeliana: il numero totale di palestinesi liberati potrebbe raggiungere 1.650».

«Hamas libererà 33 ostaggi israeliani entro 42 giorni», «dapprima le donne ostaggio e i giovani sotto i 19 anni», scrive ancora in messaggi urgenti la tv panaraba senza citare fonti.

Stati Uniti, Qatar ed Egitto pubblicheranno a breve una dichiarazione congiunta sull'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi. Lo scrive il Times of Israel citando un alto diplomatico arabo a conoscenza dei negoziati. Successivamente, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terrà una conferenza stampa a Doha per fornire dettagli sull'accordo, ha affermato il funzionario.

Intanto fonti israeliane citate dai media riferiscono che «Hamas ha confermato l'accordo per iscritto».

Festeggiamenti nella Striscia di Gaza dopo che si è diffusa la notizia di un accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta Al Arabya.

«Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati»: lo scrive Donald Trump su Truth commentando l'accordo su Gaza. «Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa», ha aggiunto.

E ancora: «Con questo accordo in atto, il mio team per la sicurezza nazionale, attraverso gli sforzi dell'inviato speciale in Medio Oriente Steve Witkoff, continuerà a lavorare a stretto contatto con Israele e i nostri alleati per garantire che Gaza non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi. Continueremo a promuovere la pace attraverso la forza in tutta la regione, mentre sfruttiamo lo slancio di questo cessate il fuoco per espandere ulteriormente gli storici accordi di Abramo. Questo è solo l'inizio di grandi cose a venire per l'America e, in effetti, per il mondo!».