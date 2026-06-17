Il Pontefice accoglie con favore l'intesa tra Washington e Teheran e auspica una nuova stagione di pace, sicurezza e cooperazione in Medio Oriente

Soddisfazione e auspicio per un futuro di maggiore stabilità in Medio Oriente. È il messaggio lanciato dal Pontefice alla vigilia della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì, un'intesa che secondo la Santa Sede rappresenta un importante passo avanti sulla strada del dialogo e della cooperazione internazionale.

Il Papa ha definito l'accordo «un incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione», sottolineando il valore della diplomazia come strumento privilegiato per la risoluzione delle crisi internazionali. Nel suo intervento, il Pontefice ha voluto esprimere gratitudine ai Paesi che hanno favorito il confronto tra Washington e Teheran, contribuendo a creare le condizioni necessarie per il raggiungimento dell'intesa. «Esprimo gratitudine ai Paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa», ha affermato, evidenziando il ruolo svolto dalla comunità internazionale nel sostenere il processo negoziale.

L'auspicio del Papa è che l'accordo possa produrre effetti concreti non solo sul piano della sicurezza, ma anche sul rafforzamento della fiducia reciproca tra i popoli. «Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente», ha dichiarato, indicando nel dialogo e nella cooperazione la strada maestra per affrontare le tensioni che da anni caratterizzano la regione.

Le parole del Pontefice arrivano mentre cresce l'attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, accolta positivamente anche dai leader del G7 e dal segretario generale della Nato Mark Rutte. L'accordo punta a impedire lo sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran e ad aprire una nuova fase nei rapporti tra la Repubblica islamica e la comunità internazionale.

Per la Santa Sede, il risultato raggiunto rappresenta un segnale incoraggiante in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, confermando come il dialogo diplomatico possa ancora offrire soluzioni condivise alle grandi crisi globali.