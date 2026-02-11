L’attore statunitense è morto questa mattina all’età di 48 anni. Lo annuncia la moglie Kimberly, ricordandolo come marito, padre e amico. Van Der Beek aveva sei figli e da novembre 2024 combatteva un cancro del colon-retto

È morto questa mattina James Van Der Beek, noto attore statunitense celebre per il ruolo di Dawson Leery nella serie tv “Dawson’s Creek”. La notizia è stata annunciata dalla moglie Kimberly Van Der Beek su Instagram: «Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico».

Van Der Beek, 48 anni, lascia sei figli: le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i figli Joshua e Jeremiah. L’attore aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro del colon-retto nel novembre 2024, spiegando di concentrarsi sulla salute e sulla famiglia: “Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia”, aveva dichiarato a PEOPLE.

Nato nel Connecticut nel 1977 da una famiglia di origini olandesi, Van Der Beek inizia a recitare da adolescente tra le recite scolastiche e poi al college, frequentando la Cheshire Academy e la Drew University. Esordisce sullo schermo nel 1993 in un episodio di “Clarissa” e al cinema nel 1995 con il film “Angus”.

Il successo arriva con “Dawson’s Creek”, in onda dal 1998 al 2003 per sei stagioni, mentre nello stesso periodo recita anche nei film “Varsity Blues”, “Scary Movie” e “Le regole dell’attrazione”. Dopo la serie, l’attore appare in pellicole minori come “Mrs. Miracle – Una tata magica” e in serie tv tra cui “Ugly Betty”, “How I Met Your Mother”, “One Tree Hill” e “Law & Order: Criminal Intent”. Ruoli ricorrenti lo vedono in “Mercy” e nella sitcom “Non fidarti della str**** dell’interno 23”, dove interpreta una versione romanzata di sé stesso.