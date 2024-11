Lo stilista giapponese Kenzo Takada, meglio conosciuto come Kenzo, è morto oggi a causa del coronavirus all'età di 81 anni. Lo ha annunciato in una nota un portavoce, spiegando che lo stilista è «deceduto domenica 4 ottobre 2020 all'ospedale di Neuilly-sur-Seine per il Covid-19». Primo stilista giapponese ad essersi imposto a Parigi, dove ha trascorso tutta la sua carriera, nella capitale francese Kenzo ha conquistato la fama internazionale.