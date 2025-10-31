Dal 12 novembre entra in vigore l'obbligo per i siti pornografici, stabilito dall'Agcom, di verificare la maggiore età degli utenti, «assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo». Il provvedimento dell'Autorità, varato lo scorso maggio, recepisce il decreto Caivano che al comma 1 ha introdotto per i minori «un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica».

Agcom ha pubblicato sul suo portale un elenco di 48 siti porno che dal 12 novembre dovranno adeguarsi alla normativa: vi compaiono i nomi più famosi e cliccati, da OnlyFans a PornHub, da YouPorn a xHamsters. Al momento ai siti hard basta chiedere all'utente se è maggiorenne, e con un semplice click si accede ai contenuti vietati ai minori. Ma tra pochi giorni le cose cambieranno: le specifiche dell'Autorità prevedono un sistema di verifica dell'età che utilizzi il modello del "doppio anonimato". Il sistema prevede l'intervento, per la fornitura della prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell'età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata.

Di seguito l’elenco completo dei siti porno interessati dal provvedimento: