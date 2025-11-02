L’uomo si è scagliato anche contro il figlio 20enne. È stato condotto in carcere dalla Polizia, mentre la donna è ricoverata in ospedale

Ha aggredito la moglie con una mannaia, amputandole quasi completamente il polso destro e due dita della mano sinistra, e contemporaneamente ha aggredito anche il figlio di 20 anni.

È successo a Prato, dove un uomo di 48 anni di origini cinesi che è stato arrestato dalla polizia per lesioni gravissime e maltrattamenti. All'aggressione era presente anche la figlia minore della coppia, rimasta illesa.

La moglie dell'aggressore, 45 anni, è adesso ricoverata all'ospedale Careggi di Firenze e adesso i medici sperano di salvarle il polso e le due dita. Il marito è stato invece arrestato e portato in carcere.