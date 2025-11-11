Si sono aperti ufficialmente alle 7 (le 5 in Italia) i seggi per le elezioni legislative in Iraq. L'obiettivo è eleggere 329 membri del Parlamento per un mandato di quattro anni, aprendo la strada alla nomina di un nuovo presidente - una carica in gran parte cerimoniale riservata a un curdo - e di un primo ministro - tradizionalmente sciita - scelto dopo lunghe trattative.

Gli elettori dovranno scegliere tra oltre 7.700 candidati, quasi un terzo dei quali sono donne. Le donne devono detenere almeno il 25% dei seggi, secondo un sistema di quote, mentre nove sono riservati alle minoranze.