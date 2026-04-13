Una ragazza di 12 anni è morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, a causa della caduta di un tronco di albero che ha ceduto, probabilmente per il forte vento. Ha subito un trauma da schiacciamento. La ragazza è arrivata già morta al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie. È accaduto in via Sergio Cosmai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di soccorso della Asl Bat.

Forti raffiche di vento si stanno abbattendo su tutta la Puglia. Per evitare altri rischi il Comune di Bari ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni. Per la stessa ragione sono stati chiusi anche i parchi e i giardini cittadini.

Sono diversi i voli, sia nazionali che internazionali, in arrivo all'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari che, sempre a causa del forte vento, sono stati dirottati negli aeroporti di Roma Fiumicino e Brindisi-Salento.