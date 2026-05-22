Gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Lo ha annunciato Donald Trump con un messaggio pubblicato sul suo social Truth, collegando la decisione al recente esito delle elezioni presidenziali polacche e al rapporto con il nuovo capo di Stato Karol Nawrocki.

«Sulla base della vittoriosa elezione dell’attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki, che ho avuto l’onore di sostenere, e del nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia», ha scritto Trump.

L’annuncio si inserisce nel quadro del rafforzamento della presenza militare americana sul fianco orientale della Nato, in un contesto di persistenti tensioni legate alla sicurezza europea e al conflitto in Ucraina. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui tempi del dispiegamento o sulle unità coinvolte.