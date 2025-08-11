Ottava vittima nel Casertano e nona nel Lazio. L’uomo deceduto all’ospedale di Latina era stato ricoverato nei giorni scorsi in condizioni critiche

Altri due morti per il virus West Nile, uno in Campania, l'altro nel Lazio. Risiedeva a Capua (Caserta) l'83enne pensionato morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta perché infettato dal virus West Nile.

Si tratta dell'ottava vittima del virus nel Casertano. Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha attivato le procedure per il monitoraggio nell'area dove viveva l'anziano ed emesso un'ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d'acqua. L'83enne era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso.

Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio.