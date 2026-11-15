Mentre il mondo corre verso l’intelligenza artificiale, una parte delle nuove generazioni riscopre il piacere degli oggetti. Non è soltanto nostalgia. È anche il desiderio di ritrovare il tempo e la libertà di pensare

C’è qualcosa di curioso in quello che sta accadendo. Proprio mentre il mondo corre verso l’intelligenza artificiale, una parte delle nuove generazioni riscopre il piacere delle cose analogiche. Libri di carta, quaderni, penne, vecchi lettori musicali, fotografie su pellicola. E persino telefoni che servono soltanto per telefonare.

Non è una fuga dal futuro. Forse è il tentativo di non lasciarsi travolgere.

Il caso Harvard

All’Università di Harvard, negli Stati Uniti, un corso di studi umanistici sta attirando un interesse sorprendente. Si chiama Humanities 10 e propone un programma che sembra andare in direzione opposta rispetto ai tempi: un libro intero da leggere ogni settimana, dall’Odissea a James Baldwin, e poi discussioni in aula, con frequenza obbligatoria. Niente telefoni, computer o chatbot. Le candidature sono salite del 40%: 180 studenti per 90 posti, assegnati attraverso la presentazione di un saggio.

Il corso esiste dal 2008, ma oggi sembra avere un significato particolare. Mentre le discipline umanistiche attraversano una lunga fase di difficoltà nelle università americane, tanti ragazzi scelgono di fermarsi, leggere e discutere. Senza chiedere a una macchina di pensare al posto loro.

La scuola riscopre i libri

In Svezia, uno dei Paesi che più avevano puntato sulla digitalizzazione dell’istruzione, dal 2023 il governo investe nuovamente sui libri di testo cartacei: centinaia di milioni di corone l’anno per riportare i manuali nelle classi e garantire a ogni studente un libro per ciascuna materia. Non si tratta di cancellare la tecnologia, ma di riconoscere che imparare non significa necessariamente stare davanti a uno schermo.

In Italia lo smartphone è vietato durante l’orario scolastico dalla primaria alle medie dal 2024 e, dall’anno scolastico 2025/26, anche alle superiori, con specifiche eccezioni. Il ministro Valditara ha proposto di estendere una misura analoga a livello europeo.

E gli esami tornano a penna

In diverse università americane alcuni docenti stanno riprendendo i vecchi blue book, i quaderni azzurri sui quali gli studenti scrivono a mano durante gli esami. Una risposta anche alla difficoltà di distinguere i lavori degli studenti da quelli prodotti con l’intelligenza artificiale. Una scelta che non convince tutti: c’è chi teme che gli esami tradizionali penalizzino alcuni studenti e non preparino adeguatamente alle competenze richieste oggi.

I ragazzi scelgono di disconnettersi

A Brooklyn, il Luddite Club riunisce adolescenti che hanno deciso di ridurre o abbandonare lo smartphone, scegliendo telefoni più semplici, spesso a conchiglia. Si incontrano per leggere, disegnare, camminare e parlare. Attività normali, che oggi sembrano quasi diventate una conquista.

A Bologna, invece, lo scorso febbraio, circa 150 studenti di una scuola media hanno firmato una petizione per poter utilizzare durante l’intervallo lettori cd, mp3 e videogiochi senza connessione a Internet. Una richiesta partita dai ragazzi stessi. Tra le immagini più belle di questa piccola storia c’è quella di uno studente arrivato a scuola con un disco dei Beatles.

Gli oggetti tornano protagonisti

La fotografia analogica conquista nuovi appassionati, soprattutto tra i giovani. Fujifilm ha lanciato la sua prima macchina fotografica usa e getta in bianco e nero, nei negozi da settembre. Niente schermo, niente possibilità di cancellare subito una fotografia venuta male. Bisogna aspettare lo sviluppo del rullino.

La musica racconta qualcosa di simile. Il vinile è tornato a occupare uno spazio importante e in Italia ha superato il cd per ricavi nel 2021, per la prima volta dal 1991. Ci punta anche la Pdu, l’etichetta di Mina, che sta ripubblicando il catalogo della cantante su vinile e nastro analogico, con alcuni album disponibili soltanto in formato fisico e non sulle piattaforme di streaming. Secondo il figlio e produttore Massimiliano Pani, ascoltando un vinile anche con cuffie da pochi euro «la differenza è enorme». Cresce l’interesse per gli oggetti che si possono toccare, conservare, ascoltare e collezionare.

C’è poi il ritorno dei telefoni essenziali, quelli che permettono di chiamare e mandare messaggi senza trascinare con sé il mondo intero dei social. Negli Stati Uniti Counterpoint Research aveva stimato in circa 2,8 milioni le vendite annuali di questi apparecchi nel 2023.

Una moda o qualcosa di più?

Sarebbe sbagliato pensare che il digitale stia perdendo il suo primato. Lo smartphone resta nelle tasche di quasi tutti, lo streaming domina la musica e l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana.

Ma qualcosa si muove. E forse la cosa più interessante è che a muoversi sono proprio i ragazzi, quelli che con la tecnologia sono cresciuti.

Non vogliono necessariamente rinunciare a Internet, ai social o all’intelligenza artificiale. Vogliono, forse, non dipendere da tutto questo in ogni momento della giornata.

Riscoprono il piacere di sfogliare un libro, ascoltare un disco dall’inizio alla fine, scattare una fotografia senza sapere subito come è venuta, scrivere una pagina senza affidarsi a una macchina.

Perché il futuro non deve necessariamente essere tutto digitale. E qualche volta, per andare avanti, può essere utile riscoprire il valore delle cose semplici.