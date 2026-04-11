Luca Spada era già al centro dell’inchiesta da tempo e, secondo quanto emerso, avrebbe sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente

Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo — già sospeso dal servizio — è «ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso», come viene spiegato in una nota del Comando provinciale carabinieri di Forlì-Cesena.

Il provvedimento d’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura di Forlì, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri. Le verifiche degli investigatori si concentrano su diversi casi clinici e sulle modalità di intervento e trasporto sanitario effettuate dall’indagato. Luca Spada era già al centro dell’inchiesta da tempo e, secondo quanto emerso, avrebbe sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente nelle precedenti fasi del procedimento.

I carabinieri fanno sapere che i dettagli dell’attività verranno forniti durante una conferenza stampa convocata per lunedì 13 aprile, alle 10.30, al Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.

«L’operatore coinvolto era già stato sospeso in via cautelativa e fin dai primi giorni successivi all’inizio delle indagini non era in servizio - sottolinea in una nota la Croce Rossa Italiana - I fatti gravi oggetto delle indagini della Procura sono in assoluto contrasto con i valori e la missione della Cri, in Italia e nel mondo. L’Associazione è impegnata ogni giorno, con oltre 150.000 volontari, a supportare chiunque soffra o si trovi in difficoltà».