La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni, anche in Campidoglio, nell'ambito di una indagine della Procura di Roma per corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nell'ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale e che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo.

Tra gli indagati anche funzionari del Comune della Capitale. Tra le persone finite nel registro degli indagati anche due agenti alla Polizia Stradale.

Al centro dell'indagine un giro di tangenti che un imprenditore pagava ai pubblici ufficiali per pilotare una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.