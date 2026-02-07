Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Un gruppo di residenti a Nizza Monferrato (Asti) si è radunato sotto l'abitazione di un giovane dopo il ritrovamento di una ragazza di 17 anni in un corso d'acqua. Il giovane, che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. Un amico di Zoe è ascoltato dai carabinieri che stanno cercando di fare luce sul caso. A quanto si apprende, la ragazza non aveva in corso una relazione sentimentale. Il giovane dovrebbe essere l'ultimo ad averla vista.



Zoe Trinchero lavorava nel bar della stazione della città. Ieri sera, dopo avere salutato il titolare dell'esercizio commerciale, è andata a cena con un gruppo di amici in casa di uno di loro per poi allontanarsi da sola. A dare l'allarme sarebbe stato un residente dopo avere notato il corpo in un tratto del canale che costeggia via Spalto Nord prima di confluire nel torrente Belbo. Gli amici, nel frattempo, si erano messi alla sua ricerca. I carabinieri stanno ascoltando numerose persone.