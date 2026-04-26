La premier italiana tra i primi leader a reagire dopo gli spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: «Nessun odio politico può e deve trovare spazio». Messaggi di vicinanza anche da Macron, Sanchez, Starmer e Netanyahu

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, sottolineando la necessità di difendere il confronto democratico da ogni deriva violenta.

In un messaggio diffuso dopo l’episodio, Meloni ha dichiarato: «Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera».

La premier ha poi lanciato un messaggio politico più ampio: «Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie», ribadendo che la violenza e l’estremismo non devono contaminare il dibattito pubblico.

Meloni ha aggiunto: «Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l’argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni».

Condanna internazionale e reazioni

L’episodio ha suscitato reazioni immediate anche a livello internazionale. Diversi leader europei e mondiali hanno espresso solidarietà a Trump e condanna per l’accaduto, sottolineando il rischio di una crescente polarizzazione politica.

Tra le prime reazioni anche quelle di Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Keir Starmer, che hanno richiamato la necessità di proteggere le istituzioni democratiche e la libertà di stampa. Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso sostegno a Trump.

Il contesto politico

L’episodio si inserisce in un clima di forte tensione politica negli Stati Uniti, dove il dibattito pubblico appare sempre più polarizzato e segnato da episodi di violenza e radicalizzazione.

Secondo diversi osservatori internazionali, la reazione immediata dei leader mondiali conferma la centralità del tema della sicurezza democratica e della necessità di contenere linguaggi d’odio sempre più diffusi nello spazio politico globale.