Schiaffi, strattoni e capelli tirati. I piccoli venivano chiusi in una stanza al buio se non finivano presto di mangiare

Quattro suore sono state sospese dall'insegnamento per un anno con l'accusa di aver maltrattato diversi bambini in una scuola dell'infanzia a San Marcellino, nel casertano. Il pm aveva chiesto l'arresto ai domicilairi per le religiose ma il Gip ha respinto l'istanza accordando solo la sospensiva.





Le indagini, condotte anche con l'ausilio di alcune videocamere installate all'interno dell'istituto, hanno accertato i maltrattamenti delle quattro suore, rispettivamente di 34, 47, 54 e 76 anni, nei confronti dei bambini che frequentavano l'asilo: schiaffoni, strattoni e capelli tirati. I piccoli venivano anche rinchiusi in una stanza al buio se non riuscivano a finire di mangiare in fretta.





L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori di cinque bambini tra i 3 e i 5 anni che, in casa, presentavano segnali di disagio e repentini cambiamenti d'umore riconducibili alle violenze subite a scuola. Le quattro suore sono adesso indagate per maltrattamenti aggravati contro minori.