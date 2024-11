Tragedia nel Bolognese, dove una bimba di sei anni è annegata nel fiume Reno, in località Molino del Pallone, mentre faceva il bagno assieme ad altri bambini alla presenza di accompagnatori del centro estivo a cui stava partecipando. A nulla è valso l’intervento del 118, che ha constatato il decesso della piccola durante il trasporto in ambulanza.

I fatti

La piccina, nata in Italia da genitori nigeriani e residente nel Pistoiese, stava partecipando a un centro estivo assieme ad altri bambini ed era in visita nel parco fluviale nel bolognese. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe caduta in circa mezzo metro d’acqua. In pochi secondi gli accompagnatori hanno soccorso la bambina, portandola fuori dall'acqua priva di sensi, ma ancora viva. È deceduta dopo poco in ambulanza, ma le cause precise della morte saranno note dopo gli accertamenti del caso.